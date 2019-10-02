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02 октября 2019, среда, 11:22 30
Происшествия 2019-10-02T11:22:29+03:00
Українські Новини
В центре Киева посредине пробки два водителя не "поделили дорогу" и подрались

В центре Киева посредине пробки два водителя не "поделили дорогу" и подрались

На одной из центральных улиц Киева образовался затор из-за двух водителей, которые бросили свои авто на проезжей части и устроили драку. Соответствующее видео появилось на паблике ДТП.Киев.ua в соцсети Facebook.

"В центре Киева два джентельмена оформляют европротокол! Как вы к такому относитесь?", - говорится в комментариях к видео.

Пользователи соцсетей в комментариях отметили, что вместо того, чтоб показывать свои умения в боевых искусствах, лучше бы водители поучились ездить.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Киеве на "Минской" подрались водители троллейбуса и маршрутки.

А также в Киеве на Березняках протаранили друг друга, а затем подрались два "евробляхера".

А тем временем, Киев снова "застрял" в пробках: авто стоят на всех мостах и в центре пробки образовались на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", улице Сечевых Стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Жилянская, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки и на трех мостах: Северном, Дарницком и Патона.

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