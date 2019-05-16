В Киеве на "Минской" подрались водители троллейбуса и маршрутки

В Оболонском районе Киева на остановке общественного транспорта подрались водители троллейбуса и маршрутки. Об этом сообщает на своей странице в соцсети "Киев оперативный". Драка произошла возле станции метро "Минская".

"Драка водителей маршрутки №476 и троллейбуса №24. По словам очевидцев, все началось еще за остановку до этого - кто-то кого-то "подрезал" и начались гонки по городу с пассажирами в салоне. Транспортные перевозки пассажиров в Киеве в полном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве пассажир троллейбуса разбил головой оконное стекло.