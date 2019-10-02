Киев снова "застрял" в пробках: авто стоят на всех мостах и в центре

Сегодня, 2 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщают данные Google Maps.\r\nНа правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы и около станции метро "Шулявская". Также пробки образовались на проспекте Академика Палладина, возле станции метро "Академгородок", улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Кирилловская, улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.\r\nТакже пробки зафиксированы на Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобаноського, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ центре пробки образовались на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", улице Сечевых Стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Жилянская, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки и на трех мостах: Северном, Дарницком и Патона.\r\nНа левом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, проспекте Соборности, Дарницком проспекте и Броварском проспекте со стороны мостов.