Киев снова "застрял" в пробках: авто стоят на всех мостах и в центре

Сегодня, 2 октября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщают данные Google Maps.

На правом берегу столицы затруднено движение транспорта на проспекте Победы и около станции метро "Шулявская". Также пробки образовались на проспекте Академика Палладина, возле станции метро "Академгородок", улице Богатырская, улице Семена Скляренко, улице Кирилловская, улице Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.

Также пробки зафиксированы на Воздухофлотском проспекте, проспекте Леся Курбаса, проспекте Валерия Лобаноського, Голосеевском проспекте, Надднепрянском шоссе.

В центре пробки образовались на улице Дегтяревская, улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Лукьяновская", улице Сечевых Стрельцов, улице Михаила Грушевского, улице Жилянская, улице Саксаганского, бульваре Леси Украинки и на трех мостах: Северном, Дарницком и Патона.

На левом берегу Киева затруднено движение транспорта на проспекте Бажана, проспекте Соборности, Дарницком проспекте и Броварском проспекте со стороны мостов.