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02 октября 2019, среда, 11:16 1533
Верховная Рада и партии 2019-10-02T22:12:28+03:00
Українські Новини
Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским

Заседание Рады задерживается: "Слуга народа" совещается с Зеленским

Новая Рада. Скриншот: трансляция
Новая Рада. Скриншот: трансляция "112"

Заседание Верховной Рады задерживается из-за совещания фракции "Слуга народа" с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает корреспондент Українських новин с места событий.

По состоянию на 10:30 продолжается заседание фракции в зале совещаний в здании парламента. Заседание Рады открыто не было.

Как сообщали Українськi Новини, сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции.

Ранее, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

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