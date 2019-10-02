Заставляет других делать то, чего сам не делал: финансисты обратили внимание на декларацию Гетманцева, - СМИ

Планы председателя Налогового комитета Даниила Гетманцева вызвали возмущение даже у лояльных к новой власти экспертов. Особый цинизм - это когда ты заставляешь других делать то, чего сам не делал, отмечают финансисты, информирует портал 5.ua.\r\n"Придавил кэшем ФОПы. По данным налоговых деклараций: Гетманцев Даниил - 90 тыс долларов в кэше - глава Налогового комитета, инициатор законов 1053-1073; Верланов Сергей - 200 тыс долларов кэшем - новый руководитель новой налоговой. Идейный вдохновитель законов 1053, 1073. А то, я смотрю, самые большие борцы за ограничение ФОПов имеют официальный доход за год 50 тыс. гривен и по 500 тыс. долларов в кэше! Молодцы", - заметил Даниил Монин, финансист.\r\nСогласно декларации Даниила Гетманцева за 2018 год он обладает:\r\n- квартирой в столице и двумя земельными участками;\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n- несколькими дорогими часами;\r\n- корпоративными правами в компаниях "Юримекс" и "М.С.Л.";\r\n- наличными - 35 тыс долларов и 40 тыс евро;\r\n- зарплата за прошлый год - чуть меньше 500 тыс гривен, из них 78 тыс гривен - зарплата по совместительству в компании "Юримекс", совладельцем которой декларант был;\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n- Даниил Гетманцев был или является учредителем более 20 компаний, в том числе и офшора Selantia LTD, который фигурирует в судебном процессе "ПриватБанка" с Игорем Коломойским в Лондонском высоком суде;\r\n- жена Даниила - Ольга - также был или является учредителем почти 20-ти компаний и имеет право собственности на 8 объектов недвижимости и 6 земельных участков.\r\nТакова информация из реестров прав собственности.\r\n"Очень много к нему вопросов, ибо на самом деле это человек, который работал в юридической фирме и имел минимальную зарплату. Он там получал по декларации минимальную зарплату. Он вдруг становится поборником того, что нужно закрутить гайки и платить как можно больше налогов. Сам не платил, грубо говоря, по минималке платил, видимо, получая зарплату в конверте, потому что невозможно там жить на минимальную зарплату, особенно человеку, уровня жизни, как у него, а рассказывает что всем нужно платить больше", - прокомментировал Олег Гавриш, заместитель главного редактора портала "The Page".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n