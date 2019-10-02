Змушує інших робити те, чого сам не робив: фінансисти звернули увагу на декларацію Гетманцева, - ЗМІ

Плани голови податкового парламентського комітету Данила Гетманцева викликали обурення навіть у лояльних до нової влади експертів. Особливий цинізм - це коли ти змушуєш інших робити те, чого сам не робив, зазначають фінансисти, інформує портал 5.ua.

"Придавив кешем ФОПи. За даними податкових декларацій: Гетманцев Данило - 90 тис доларів в кеші - глава Податкового комітету Ініціатор 1053-1073; Верланов Сергій - 200 тис доларів кешем - новий керівник нової податкової. Ідейний натхненник законів 1053,1073; А то я дивлюся, найбільші борці за обмеження ФОПів мають офіційний дохід за рік 50 тис гривень і по 500 тис доларів в кеші! Молодці", - зауважив Данило Монін, фінансист.

Згідно з декларацією Данила Гетманцева за 2018 рік, він володіє:

- квартирою в столиці та двома земельними ділянками;

- кількома дорогими годинниками;

- корпоративними правами в компаніях "Юрімекс" та "М.С.Л.";

- готівкою - 35 тис доларів та 40 тис євро;

- зарплатня за минулий рік - трохи менше 500 тисяч гривень, з них 78 000 гривень - зарплатня за сумісництвом в компанії "Юрімекс", співвласником якої декларант був.

- Данило Гетманцев був або є засновником понад 20 компаній, зокрема і офшору Selantia LTD, який фігурує у судовому процесі "ПриватБанку" з Ігорем Коломойським Лондонському високому суді;

- дружина Данила - Ольга - також була або є засновником майже 20 ти компаній та має право власності на 8 об’єктів нерухомості та 6 земельних ділянок.

Такою є інформація з реєстрів прав власності.

"Дуже багато до нього питань, бо насправді людина, яка працювала в юридичній фірмі і мала мінімальну зарплату. Він там отримував по декларації мінімальну зарплату. Він раптом стає поборником того, що потрібно закрутити гайки і платити якомога більше податків. Сам не платив, грубо кажучи, по мінімалці платив, мабуть отримуючи зарплату в конверті, тому що неможливо там жити на мінімальну зарплату особливо людині, рівня життя, як у нього, а розповідає що всім потрібно платити більше", - прокоментував Олег Гавриш, заступник головного редактора порталу "The Page".