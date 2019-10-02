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02 октября 2019, среда, 09:16 346
Верховная Рада и партии 2019-10-02T09:16:58+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции

Сегодня Рада рассмотрит законопроект о вознаграждении обличителей коррупции

Рада 9 созыва.
Рада 9 созыва.

Верховная Рада на пленарном заседании в среду рассмотрит законопроект №1060 об вознаграждении обличителей коррупции в целом. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым указан проект постановления №2153 о создании временной следственной комиссии о правовом статусе ветеранов, после чего во 2-м чтении говорится о законопроектах №1054-1 о перечне не подлежащих приватизации объектов госсобственности, №2036 о разрешении членам Нацсовета по телевидению выполнять свои обязанности после истечения срока их полномочий до назначения новых членов, №1060 об обличителях коррупции, №1029 о единоличном руководстве НАПК, №1048 об институте экономического оператора, №1026 об ограничении права граждан подавать жалобы в Большую палату Верховного Суда, №1071 касательно космической деятельности и №1224 о применении боевой техники в период до введения военного положения и после.

Далее Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №1064 о среднесрочном планировании развития дорог, №1208 о Бюро финансовых расследований, №2039 о финансировании трассы "Одесса - Рени".

Кроме того, для преодоления вето Президента указаны законопроекты №0976 и №0978 о поддержке "Пласта" и об Избирательном кодексе соответственно, а также проекты постановлений об отмене решений Рады №1053-1-П и №1073-П о программных регистраторах расчетных операций (РРО) и о кэшбеке.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

 

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