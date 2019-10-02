КНДР перед переговорами с США запустила снаряды

В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск неизвестных снарядов. Об этом 2 октября, сообщило агентство Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды запустили из города Вонсан по направлению к Японскому морю. Запуск снарядов произошел через день после того, как Пхеньян объявил, что договорился с США провести переговоры.

"Наши войска соблюдают готовность на случай повторного запуска и отслеживают указанное направление", − подчеркнули южнокорейские военные.

Информация о пусках двух баллистических ракет, появилась и в Японии.

Правительство страны сообщило, что один из снарядов достиг эксклюзивной экономической зоны Японии. Последний раз такая ситуация возникла в ноябре 2017 года.

Никакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано.

Как заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Токио выразило протест Пхеньяну в связи с запусками.

Северокорейское сообщение о новом ракетном запуске было обнародовано спустя лишь несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.

Напомним, ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.

В ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.