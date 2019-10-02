КНДР перед переговорами с США запустила снаряды

В Южной Корее заявили, что КНДР произвела запуск неизвестных снарядов. Об этом 2 октября, сообщило агентство Yonhap.\r\nПо данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, снаряды запустили из города Вонсан по направлению к Японскому морю. Запуск снарядов произошел через день после того, как Пхеньян объявил, что договорился с США провести переговоры.\r\n"Наши войска соблюдают готовность на случай повторного запуска и отслеживают указанное направление", − подчеркнули южнокорейские военные.\r\nИнформация о пусках двух баллистических ракет, появилась и в Японии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПравительство страны сообщило, что один из снарядов достиг эксклюзивной экономической зоны Японии. Последний раз такая ситуация возникла в ноябре 2017 года.\r\nНикакого ущерба рыболовецким судам к настоящему моменту не зафиксировано.\r\nКак заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Токио выразило протест Пхеньяну в связи с запусками.\r\nСеверокорейское сообщение о новом ракетном запуске было обнародовано спустя лишь несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о полученном "очень хорошем письме" от Ким Чен Ына. По словам Трампа, он думает о новой встрече с лидером КНДР. Последняя их встреча состоялась 30 июня.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНапомним, ранее на границе двух Корей встретились Трамп и Ким Чен Ын.\r\nКим Чен Ын приказал создать для КНДР еще больше ядерного оружия.\r\nВ ООН также заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.