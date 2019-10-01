Эксперты опровергли мифы о злоупотреблении красным мясом

О пользе и вреде красного мяса ученые и эксперты спорили достаточно долгий период. Межправительственная группа исследователей, изучающая изменения климата и проблемы землепользования, пришла к выводу: потребление переработанного красного мяса имеет негативное влияние на здоровье. Именно оно является причиной роста смертности в США. Однако ученые опровергают это предположение, доказывая обратное. Об этом передает The Times.

Медики заявили, что нет необходимости в сокращении потребления красного мяса. При среднем уровне потребления любители этого продукта могут не отказывать себе в его потреблении. В рамках проведенных исследований, участие в которых приняли 54 тысячи человек, ученые не обнаружили ни одной связи между потреблением мяса и риском сердечных болезней, рака или диабета.

Отмечается, что в то же время у экспертов возникли вопросы к вегетарианскому столу. Медики утверждают, что вегетарианское питание приносит мало пользы для здоровья. На этой почве мнения экспертов разошлись: одни утверждают, что употребление стейков и бургеров приносит вред, другие - полагаются на опровержения и рекомендуют не ограничивать себя в употреблении мяса.

Критики сравнивают ситуацию с тем, как если бы курильщикам дали совет не бросать курить, а продолжать курить дальше. Специалисты школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана Гарвардского университета заявили — США тратит порядка 315 миллиардов долларов в год на лечение сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что если не ограничить людей в потреблении мяса, то в 2035 году эта сумма возрастет до 800 миллионов долларов в год. Вместе с тем эксперты считают: по сравнению с растительными источниками белка, красное мясо гораздо полезнее, оно является самым здоровым источником растительного белка.

Как сообщали Українські Новини, ранее эксперты провели исследования, в ходе которых выяснилось, что между мужчинами и женщинами существует неравенство в оказании медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, что уносит жизни тысячей женщин.