Это то, чего ждала Украина - платформа Бойко приветствует согласование "формулы Штайнмайера"

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Украине достигнут важный результат. Согласование политической "формулы Штайнмайера" для урегулирования конфликта – это большой шаг к миру и демонстрация решимости Президента Украины Владимира Зеленского прекратить кровопролитный конфликт на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Как последовательный сторонник мирного урегулирования, Оппозиционная платформа – За жизнь приветствует соглашения, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы. Считаем это важной демонстрацией политической воли по мирному политическому урегулированию более чем пятилетнего кровопролитного и затяжного конфликта. Достижение договоренностей по разведению сил, согласование подходов к организации избирательного процесса на Донбассе на основании предложений европейских стран-гарантов, известных как "формула Штайнмайера", – это то, чего ждала Украина с 2016 года. Но не могла получить из-за безответственности и политического эгоизма прошлого руководства Украины", - говорится в нем.

В ОПЗЖ выразили надежду, что настрой на диалог и поиск компромисса, которые демонстрирует Зеленский, позволят сблизить позиции и по другим дискуссионным вопросам, а также рассчитывают на сохранение настроя на результат и в работе Трехсторонней контактной группы, и в рамках Нормандского формата.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала все парламентские политические силы, всех депутатов поддержать линию на мирное урегулирование конфликта, а также считает, что Верховная Рада обязана начать содержательную работу над законопроектами, предусмотренными Минскими соглашениями.

"Мы еще раз заявляем о готовности парламентской фракции нашей партии к практической работе над законами об особом порядке местного самоуправления, организации выборов, амнистии, над проектом внесения изменений в Конституцию Украины для предоставления Донбассу автономного статуса и создании в этом регионе свободной экономической зоны. Законопроекты по этим вопросам нами уже давно подготовлены. Мы настаиваем на мобилизации работы парламентских комитетов с тем, чтобы в максимально сжатые сроки подготовить эти законопроекты к внесению в сессионный зал. У Украины появился шанс достичь мира! Мы обязаны его вместе реализовать", - говорится в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский подтверждает официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера".

Кроме того, ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.