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01 октября 2019, вторник, 19:51 283
Политика мира 2019-10-01T19:58:23+03:00
Українські Новини
127 тысяч евреев подали заявления на получение гражданства Испании

127 тысяч евреев подали заявления на получение гражданства Испании

Флаги Израиля и Испании.Фото: strategya.com
Флаги Израиля и Испании.Фото: strategya.com

Евреи, которые имеют "сефардское" происхождение, массово подали заявления на получение гражданства Испании. Об этом передает BBC News.

Испанские евреи, которые проживали на Иберийском или Пиренейском полуострове, получили ивритское название "сефарад". Таким образом, потомки евреев из Испании и Португалии все еще называют себя сефардскими евреями.

Согласно истории, в 15 веке после победы над исламом, католические монархи Испании заставили евреев или принять христианство, или покинуть их земли.

В 2015 году Испания приняла закон о, так называемом, "искуплении" средневекого изгнания сефардских евреев и объявила о возможности на законном уровне получить гражданство Испании.

До принятия закона в 2015 году евреи-сефарды могли запрашивать испанское гражданство только после двухлетнего проживания в Испании или через специальное государственное разрешение. В большинстве случаев им приходилось отказываться от существующего гражданства, чтобы стать испанцем.

Крайний срок подач заявлений истек 30 сентября. Однако, аналогичная схема еще открыта в Португалии.

Для того, чтобы получить такую возможность, необходимо было пройти ряд процедур, подтверждающий семейную связь со средневековой Испанией. Кроме того, обязательным требованием является сертификация происхождения от адвоката Испании.

По данным ведомства, испанские власти получили 127 тысяч заявлений от претендующих на получение гражданства. Отмечается, что большинство заявок поступило из Латинской Америки.

Согласно спискам, около 20 тыс. запросов поступило из Мексики, меньше запросов из Венесуэлы и Колумбии.

Претенденты на испанское гражданство имеют право сохранить свое нынешнее гражданство, хотя в целом Испания не допускает такого случая.

Кандидаты должны были сдать экзамены по культуре и конституции Испании и продемонстрировать знания в испанском или иудео-испанском варианте Ладино (язык сефардов).

Как сообщали Українські Новини,в Испании впервые в истории приговорили к пожизненному заключению женщину.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах.

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