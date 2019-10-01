127 тысяч евреев подали заявления на получение гражданства Испании

Евреи, которые имеют "сефардское" происхождение, массово подали заявления на получение гражданства Испании. Об этом передает BBC News.\r\nИспанские евреи, которые проживали на Иберийском или Пиренейском полуострове, получили ивритское название "сефарад". Таким образом, потомки евреев из Испании и Португалии все еще называют себя сефардскими евреями.\r\nСогласно истории, в 15 веке после победы над исламом, католические монархи Испании заставили евреев или принять христианство, или покинуть их земли.\r\nВ 2015 году Испания приняла закон о, так называемом, "искуплении" средневекого изгнания сефардских евреев и объявила о возможности на законном уровне получить гражданство Испании.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДо принятия закона в 2015 году евреи-сефарды могли запрашивать испанское гражданство только после двухлетнего проживания в Испании или через специальное государственное разрешение. В большинстве случаев им приходилось отказываться от существующего гражданства, чтобы стать испанцем.\r\nКрайний срок подач заявлений истек 30 сентября. Однако, аналогичная схема еще открыта в Португалии.\r\nДля того, чтобы получить такую возможность, необходимо было пройти ряд процедур, подтверждающий семейную связь со средневековой Испанией. Кроме того, обязательным требованием является сертификация происхождения от адвоката Испании.\r\nПо данным ведомства, испанские власти получили 127 тысяч заявлений от претендующих на получение гражданства. Отмечается, что большинство заявок поступило из Латинской Америки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nСогласно спискам, около 20 тыс. запросов поступило из Мексики, меньше запросов из Венесуэлы и Колумбии.\r\nПретенденты на испанское гражданство имеют право сохранить свое нынешнее гражданство, хотя в целом Испания не допускает такого случая.\r\nКандидаты должны были сдать экзамены по культуре и конституции Испании и продемонстрировать знания в испанском или иудео-испанском варианте Ладино (язык сефардов).\r\nКак сообщали Українські Новини,в Испании впервые в истории приговорили к пожизненному заключению женщину.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКроме того, Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах.