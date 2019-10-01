Винник рассказал, что думает о войне, Крыме и за кого голосовал на выборах

Украинский певец Олег Винник после того, как принял участиев российском флешмобе #ВсемМир вместе с поддерживающими политику президента РФ Владимира Путина музыкантами , провел пресс-конференцию.\r\nВинник объяснил журналистам свою позицию касательно войны, Крыма и России, при этом так и не сказав, что Крым — это Украина, пишет "НВ Style".\r\n"Я украинец, я гражданин Украины. Я знаю, что от Винника хотят всего-навсего слышать два слова. У меня впечатление, что от меня хотят информации, на которой будут большие рейтинги — мол, вот что Винник сказал. Если от меня что-то зависит — я все скажу. Но почему я должен говорить то, что мне говорят в глаза — ты должен это сказать. Я украинец, я гражданин Украины, и Крым — мой. Вам этого хватит? Я думаю, что любой человек, который живет на территории Украины, скажет "Крым мой", — твердо сказал певец.\r\nПри этом Винник задал вопрос: если Крым украинский, то почему ему запрещают там выступать?\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Если все говорят Крым наш, почему наши соотечественники едут туда отдыхать, то это нормально? Это ведь разрешено законом? Мы должны закон уважать. Но наши соотечественники имеют право ездить в Крым. Но, опять таки, я, который начинал выступать в 11 или 12 году в "Юбилейном" в Крыму. Я могу как артист сейчас поехать в Крым и сделать концерт для соотечественников? Если поедет артист и даст концерт в Крыму для наших людей, он кем для вас будет? Предателем. Если мы кричим "Крым наш“, то почему я не могу поехать туда выступить?", — сказал он.\r\nОлег Винник добавил, что его приглашали выступать в РФ, но он каждый раз отказывался и давать концерты в России не планирует.\r\nОн также признался, что голосовал за Владимира Зеленского.\r\n"Я голосовал за нового президента с верой в то, что он восстановит мир в этой стране. Я голосовал за мир, и я верю, что мир будет. Я желаю, чтобы это случилось именно при этом президенте. Пять лет войны — это слишком много", — сказал Винник.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Олег Винник назвал АТО непонятной войной.\r\nРанее Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами премии YUNA 2019.