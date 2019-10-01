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01 октября 2019, вторник, 18:31 206
Шоу-бизнес 2019-10-01T19:15:01+03:00
Українські Новини
Винник рассказал, что думает о войне, Крыме и за кого голосовал на выборах

Винник рассказал, что думает о войне, Крыме и за кого голосовал на выборах

Олег Винник. Скриншот видео МИР 519
Олег Винник. Скриншот видео МИР 519

Украинский певец Олег Винник после того, как принял участиев российском флешмобе #ВсемМир вместе с поддерживающими политику президента РФ Владимира Путина музыкантами , провел пресс-конференцию.

Винник объяснил журналистам свою позицию касательно войны, Крыма и России, при этом так и не сказав, что Крым — это Украина, пишет "НВ Style".

"Я украинец, я гражданин Украины. Я знаю, что от Винника хотят всего-навсего слышать два слова. У меня впечатление, что от меня хотят информации, на которой будут большие рейтинги — мол, вот что Винник сказал. Если от меня что-то зависит — я все скажу. Но почему я должен говорить то, что мне говорят в глаза — ты должен это сказать. Я украинец, я гражданин Украины, и Крым — мой. Вам этого хватит? Я думаю, что любой человек, который живет на территории Украины, скажет "Крым мой", — твердо сказал певец.

При этом Винник задал вопрос: если Крым украинский, то почему ему запрещают там выступать?

"Если все говорят Крым наш, почему наши соотечественники едут туда отдыхать, то это нормально? Это ведь разрешено законом? Мы должны закон уважать. Но наши соотечественники имеют право ездить в Крым. Но, опять таки, я, который начинал выступать в 11 или 12 году в "Юбилейном" в Крыму. Я могу как артист сейчас поехать в Крым и сделать концерт для соотечественников? Если поедет артист и даст концерт в Крыму для наших людей, он кем для вас будет? Предателем. Если мы кричим "Крым наш“, то почему я не могу поехать туда выступить?", — сказал он.

Олег Винник добавил, что его приглашали выступать в РФ, но он каждый раз отказывался и давать концерты в России не планирует.

Он также признался, что голосовал за Владимира Зеленского.

"Я голосовал за нового президента с верой в то, что он восстановит мир в этой стране. Я голосовал за мир, и я верю, что мир будет. Я желаю, чтобы это случилось именно при этом президенте. Пять лет войны — это слишком много", — сказал Винник.

Как сообщали Українські Новини, Олег Винник назвал АТО непонятной войной.

Ранее Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами премии YUNA 2019.

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