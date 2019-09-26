Олег Винник вместе с "друзьями" Путина присоединился к флешмобу за мир

Российская музыкальная группа МИР 519 запустила акцию под названием "ВСЕММИР", к которой присоединился украинский певец Олег Винник, который ранее поддержал Национальную футбольную сборную Украины.\r\nОрганизаторы называют целью проекта "призвать людей к мирному сосуществованию". К нему присоединились многие российские звезды, среди которых и сторонники политики президента РФ Владимира Путина, пишет "НВ Style".\r\nНаряду с ними к так называемой акции за мир присоединился Олег Винник. Видеоролик с его участием опубликовала группа МИР 519 на YouTube.\r\n"Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены ставали вдовами и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не забирать жизни друг друга. Усім мир, всем мир", — говорит в ролике Винник.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже к акции присоединились российский журналист Владимир Познер, певица Валерия, продюсер Игорь Крутой, исполнители Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, актеры Нона Гришаева, Максим Аверин и другие. Большинство из них публично поддерживали аннексию Крыма Россией.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=IOwQHU8AxSo" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее Винник рассказал любимую шутку о себе, которую придумал Потап.\r\nКроме того, Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами премии YUNA 2019.