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26 сентября 2019, четверг, 18:11 1349
Жизнь 2019-09-26T18:16:52+03:00
Українські Новини
Олег Винник вместе с "друзьями" Путина присоединился к флешмобу за мир

Олег Винник вместе с "друзьями" Путина присоединился к флешмобу за мир

Российская музыкальная группа МИР 519 запустила акцию под названием "ВСЕММИР", к которой присоединился украинский певец Олег Винник, который ранее поддержал Национальную футбольную сборную Украины.

Организаторы называют целью проекта "призвать людей к мирному сосуществованию". К нему присоединились многие российские звезды, среди которых и сторонники политики президента РФ Владимира Путина, пишет "НВ Style".

Наряду с ними к так называемой акции за мир присоединился Олег Винник. Видеоролик с его участием опубликовала группа МИР 519 на YouTube.

"Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены ставали вдовами и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не забирать жизни друг друга. Усім мир, всем мир", — говорит в ролике Винник.

Также к акции присоединились российский журналист Владимир Познер, певица Валерия, продюсер Игорь Крутой, исполнители Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков, Денис Клявер, актеры Нона Гришаева, Максим Аверин и другие. Большинство из них публично поддерживали аннексию Крыма Россией.

Как сообщали Українські Новини, ранее Винник рассказал любимую шутку о себе, которую придумал Потап.

Кроме того, Винник, Потап и российские гастролеры стали номинантами премии YUNA 2019.

Больше новостей о: Флешмоб Валерия Олег Винник Владимир Путин МИР 519 ВСЕММИР Владимир Пресняков Владимир Познер Игорь Крутой

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