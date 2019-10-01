МХП Косюка прогнозируют успех в Китае, - Bloomberg

Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка может получить выгоду от нехватки мяса в Китае, сообщает Bloomberg.\r\nСегодня Китай ощущает нехватку свинины на фоне распространения африканской чумы свиней (АЧС). Параллельно, растет спрос китайцев на другие виды животного белка, в частности - мясо птицы.\r\nИ хотя пока что китайский рынок для украинских птичников закрыт - вопрос уже решается на правительственном уровне. Соглашение, предположительно, может быть достигнуто до конца текущего года, указывает Bloomberg.\r\nПо данным международных журналистов, к скорейшему открытию китайского рынка для украинской курятины активно готовится компания МХП Косюка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nНапоминается, что Косюк основал МХП более 20 лет назад.\r\nРанее сообщалось, что компания Косюка МХП будет экспортировать курятину в Японию.