МХП Косюка прогнозируют успех в Китае, - Bloomberg

Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка может получить выгоду от нехватки мяса в Китае, сообщает Bloomberg.

Сегодня Китай ощущает нехватку свинины на фоне распространения африканской чумы свиней (АЧС). Параллельно, растет спрос китайцев на другие виды животного белка, в частности - мясо птицы.

И хотя пока что китайский рынок для украинских птичников закрыт - вопрос уже решается на правительственном уровне. Соглашение, предположительно, может быть достигнуто до конца текущего года, указывает Bloomberg.

По данным международных журналистов, к скорейшему открытию китайского рынка для украинской курятины активно готовится компания МХП Косюка.

Напоминается, что Косюк основал МХП более 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что компания Косюка МХП будет экспортировать курятину в Японию.