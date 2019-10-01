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01 октября 2019, вторник, 18:03 12
Экономика 2019-10-01T18:08:38+03:00
Українські Новини
МХП Косюка прогнозируют успех в Китае, - Bloomberg

МХП Косюка прогнозируют успех в Китае, - Bloomberg

МХП Фото пресс-службы МХП
МХП Фото пресс-службы МХП

Крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрия Косюка   может получить выгоду от нехватки мяса в Китае, сообщает Bloomberg.

Сегодня Китай ощущает нехватку свинины на фоне распространения африканской чумы свиней (АЧС).  Параллельно, растет спрос китайцев на другие виды животного белка, в частности -  мясо птицы.

И хотя пока что китайский рынок для украинских птичников закрыт - вопрос уже решается на правительственном уровне. Соглашение, предположительно, может быть достигнуто до конца текущего года, указывает Bloomberg.

По данным международных журналистов, к скорейшему открытию китайского рынка для украинской курятины активно готовится компания МХП Косюка.

Напоминается, что Косюк основал МХП более 20 лет назад.

Ранее сообщалось, что компания Косюка МХП будет экспортировать курятину в Японию. 
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