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01 октября 2019, вторник, 17:13 286
Силовые структуры 2019-10-01T17:26:40+03:00
Українські Новини
Адвокат хотел продать госпомещение в центре Киева, зарегистрировав его на умершую 17 лет назад женщину

Адвокат хотел продать госпомещение в центре Киева, зарегистрировав его на умершую 17 лет назад женщину

Задержание адвоката-мошенника. Фото: Прокуратура Киева
Задержание адвоката-мошенника. Фото: Прокуратура Киева

Правоохранители задержали адвоката по подозрению в присвоении объекта недвижимости государственной формы собственности стоимостью 5 млн гривен на улице Банковой в Киеве.

Об этом говорится в сообщении на странице Прокуратуры Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Досудебное расследование установило, что злоумышленники воспользовались анкетными данными пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, и на основании поддельных документов зарегистрировали на нее право собственности на объект недвижимости.

Объект находился на балансе Государственного управления делами и являлся государственной собственностью.

Стоимость помещения составляла около 5 млн гривен.

С 2003 года указанную недвижимость у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".

Задержанный пытался продать помещение арендаторам за 130 тыс. долларов.

После встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи сотрудники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката.

На данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на преступление, мошенничество) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Ранее Українськi Новини писали о махинациях на рынке недвижимости и о том, как не попасть на мошенников при покупке квартиры.

Ранее в Харькове мошенники отбирали квартиры осужденных к принудительному лечению.

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