Адвокат хотел продать госпомещение в центре Киева, зарегистрировав его на умершую 17 лет назад женщину

Правоохранители задержали адвоката по подозрению в присвоении объекта недвижимости государственной формы собственности стоимостью 5 млн гривен на улице Банковой в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Прокуратуры Киева в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nДосудебное расследование установило, что злоумышленники воспользовались анкетными данными пожилой женщины, которая умерла еще в 2002 году, и на основании поддельных документов зарегистрировали на нее право собственности на объект недвижимости.\r\nОбъект находился на балансе Государственного управления делами и являлся государственной собственностью.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСтоимость помещения составляла около 5 млн гривен.\r\nС 2003 года указанную недвижимость у государства арендовала общественная организация "Союз женщин Украины".\r\nЗадержанный пытался продать помещение арендаторам за 130 тыс. долларов.\r\nПосле встречи и договоренности о заключении договора купли-продажи сотрудники прокуратуры и спецслужбы задержали адвоката.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа данный момент решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на преступление, мошенничество) Уголовного кодекса.\r\nСледственные действия продолжаются.\r\nПравоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению.\r\nРанее Українськi Новини писали о махинациях на рынке недвижимости и о том, как не попасть на мошенников при покупке квартиры.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее в Харькове мошенники отбирали квартиры осужденных к принудительному лечению.