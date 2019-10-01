Дело о расстрелах на Майдане: Экс-глава МВД Захарченко по неизвестным причинам не явился на допрос в российск

Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко не явился на допрос по делу о расстреле активистов Евромайдана.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українськi Новини.

Захарченко должен был находиться в Ростовском областном суде России и дать показания как свидетель защиты по видеоконференцсвязи.

Захарченко должен был свидетельствовать по видеосвязи из РФ

Экс-главу МВД попросили допросить адвокаты 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.

Допрос должен был начаться в 14:30 во вторник, 1 октября, но глава Ростовского суда Герман Жильцов заявил, что Захарченко не явился в суд без объяснения причин.

"Суд констатирует неявку свидетеля", - подтвердил со своей стороны украинский судья Сергей Дячук.

Причины неявки экс-министра не установлены.

Адвокаты экс-беркутовцев выступили за назначение новой даты допроса Захарченко, поскольку, по их мнению, это важный свидетель стороны защиты.

Председательствующий судья Дячук после консультаций со своим российским коллегой заявил, что перенос даты допроса невозможен и закрыл заседание.

Как сообщали Українськi Новини, 28 ноября 2016 года Святошинский райсуд Киева провел допрос по видеосвязи бывшего Президента Виктора Януковича как свидетеля по делу обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана 5 экс-беркутовцев.