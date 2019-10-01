Бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко не явился на допрос по делу о расстреле активистов Евромайдана.\r\nОб этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українськi Новини.\r\nЗахарченко должен был находиться в Ростовском областном суде России и дать показания как свидетель защиты по видеоконференцсвязи.\r\nЗахарченко должен был свидетельствовать по видеосвязи из РФ\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЭкс-главу МВД попросили допросить адвокаты 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана.\r\nДопрос должен был начаться в 14:30 во вторник, 1 октября, но глава Ростовского суда Герман Жильцов заявил, что Захарченко не явился в суд без объяснения причин.\r\n"Суд констатирует неявку свидетеля", - подтвердил со своей стороны украинский судья Сергей Дячук.\r\nПричины неявки экс-министра не установлены.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nАдвокаты экс-беркутовцев выступили за назначение новой даты допроса Захарченко, поскольку, по их мнению, это важный свидетель стороны защиты.\r\nПредседательствующий судья Дячук после консультаций со своим российским коллегой заявил, что перенос даты допроса невозможен и закрыл заседание.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 28 ноября 2016 года Святошинский райсуд Киева провел допрос по видеосвязи бывшего Президента Виктора Януковича как свидетеля по делу обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана 5 экс-беркутовцев.