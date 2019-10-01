Легкоатлетка Магучих "запрыгнула" на пьедестал чемпионата мира с мировым рекордом

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих, которая на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре представляет Украину, завоевала серебрянную медаль турнира. При этом она также установила мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Об этом сообщает Sportarena.

18-летней украинке на соревнованиях в Дохе покорилась высота 2,04 метра, после чего она решила остановиться в борьбе за первое место. Это не только личный рекорд спортсменки, но и новый мировой рекорд среди легкоатлеток до 20 лет. "Золото" досталось 26-летней россиянке Марии Ласицкене, которая взяла ту же высоту с меньшего количества попыток. Бронзовую медаль чемпионата мира получила американка Вашти Каннингем с результатом 2 метра. Такой же результат в еще одной представительницы Украины Юлии Левченко, но судьбу медали также решило общее количество попыток.

В июле Магучих завоевала золото на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, а в мае Ярослава стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Дохе.

Как сообщали Українські новини, украинка Левченко победила на международных соревнованиях по прыжкам в высоту в Германии, а до этого выиграла серебро чемпионата мира по легкой атлетике.

Ранее украинец Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду.