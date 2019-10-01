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01 октября 2019, вторник, 13:01 12
Технологии 2019-10-01T13:08:38+03:00
Українські Новини
Японцы прощаются с пейджером и возлагают цветы к его фото

Японцы прощаются с пейджером и возлагают цветы к его фото

Прощание с пейджером. Скриншот: YouTube
Прощание с пейджером. Скриншот: YouTube

Япония, которая является одной из стран-лидеров в области высоких технологий, в 2019 году прощается с пейджерами. Сегодня последняя компания, обслуживающая приемники персонального вызова, прекратила свою работу. Об этом сообщает BBC.

Родина технических гигантов, таких как Nintendo, Panasonic и Sony до сегодняшнего дня все еще использовала пейджеры, от которых во многих странах давно отказались, а молодое поколение даже не знает, что это такое. Хотя для Страны восходящего солнца это не странно, ведь даже министр кибербезопасности Йошитака Сакурада в прошлом году признался, что никогда не пользовался компьютером.

Компания Tokyo Telemessage отключила радиосигналы пейджеров в ночь на 1 октября, хотя в стране все еще осталось менее 1500 ее подписчиков, в основном представляющие сферу здравоохранения.

По информации издания, последним частным пользователем пейджера был Кен Фудзикура, который с помощью приемника общался со своей 80-летней матерью, поскольку только она знала его номер.

В воскресенье токийская похоронная компания установила рядом с железнодорожной станцией палатку, в которой люди могут попрощаться с устройством, возложив цветы к фотографии пейджера с цифрами "1141064", что значит "мы любим тебя".

Пейджер - небольшое устройство, разработанное в 1950-1960-х годах, которое принимает простые звуковые сигналы или текстовые сообщения. Каждое устройство имеет персональный номер. Для отправки сообщения следует набрать номер оператора, сообщить номер абонента и продиктовать сообщение.

Как сообщали Українські новини, Япония испытала инновационное оружие – космическую пулю и вывела спутник для искусственных метеоритных дождей на орбиту Земли

Также, Nokia "раскладушка" возвращается в обновленной версии.

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