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30 сентября 2019, понедельник, 20:57 133
Происшествия 2019-09-30T20:57:56+03:00
Українські Новини
Пьяный водитель пытался прорваться через границу из Украины в Беларусь и разгромил КПП

Пьяный водитель пытался прорваться через границу из Украины в Беларусь и разгромил КПП

В международном автомобильном пункте пропуска Славутич, что в Черниговской области, водитель автомобиля Ford пытался прорваться через госграницу.

"Мужчина двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить попытку прорыва, правоохранители применили средство принудительной остановки", – сообщает Госпогранслужба.

В результате наезда автомобиля повреждены средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ Янтарь. Значительные повреждения получил и сам автомобиль.

Напомним, что ранее Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за оружия.

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