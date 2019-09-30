Пьяный водитель пытался прорваться через границу из Украины в Беларусь и разгромил КПП

В международном автомобильном пункте пропуска Славутич, что в Черниговской области, водитель автомобиля Ford пытался прорваться через госграницу.\r\n"Мужчина двигался на выезд из Украины и проигнорировал требования пограничного наряда об остановке. Чтобы предотвратить попытку прорыва, правоохранители применили средство принудительной остановки", – сообщает Госпогранслужба.\r\nВ результате наезда автомобиля повреждены средство принудительной остановки и защитная стойка комплекса автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ Янтарь. Значительные повреждения получил и сам автомобиль.\r\nНапомним, что ранее Беларусь наглухо закрыла границу с Украиной из-за оружия.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n