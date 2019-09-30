Экс-глава КС Шаптала решила стать членом ВККС

Бывший председатель Конституционного суда Наталья Шаптала претендует на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українськi Новини.

28 сентября секретариат ВККС завершил прием документов от кандидатов на должность члена комиссии для избрания съездом судей, который пройдет 29-30 октября.

Среди претендентов на должность, кроме Шапталы, также судья Головановского райсуда Кировоградской области Леся Яровая, не прошедшая квалификационное оценивание, и судья Хозяйственного суда Одесской области Юрий Зайцев, также не прошедший квалифоценивание.

Кроме того, среди кандидатов судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Широян, ветированная Общественным советом добропорядочности.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября Конституционный Суд избрал главой Александра Тупицкого вместо Натальи Шапталы.

Она была назначена на эту должность 14 мая.

Шаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке.

Работала юристконсультом, помощником прокурора и районным судьей.

В сентябре 2010 года избрана судьей Конституционного Суда.

Шаптала была в коллегии судей КС, которая 30 сентября 2010 года вынесла решение о возобновлении действия Конституции в редакции 1996 года, что позволило действующему тогда Президенту Виктору Януковичу узурпировать власть.

По данному факту было открыто уголовное производство.