Экс-глава КС Шаптала решила стать членом ВККС

Бывший председатель Конституционного суда Наталья Шаптала претендует на должность члена Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українськi Новини.\r\n28 сентября секретариат ВККС завершил прием документов от кандидатов на должность члена комиссии для избрания съездом судей, который пройдет 29-30 октября.\r\nСреди претендентов на должность, кроме Шапталы, также судья Головановского райсуда Кировоградской области Леся Яровая, не прошедшая квалификационное оценивание, и судья Хозяйственного суда Одесской области Юрий Зайцев, также не прошедший квалифоценивание.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, среди кандидатов судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел Татьяна Широян, ветированная Общественным советом добропорядочности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 сентября Конституционный Суд избрал главой Александра Тупицкого вместо Натальи Шапталы.\r\nОна была назначена на эту должность 14 мая.\r\nШаптала родилась 18 апреля 1959 года в Донецке.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаботала юристконсультом, помощником прокурора и районным судьей.\r\nВ сентябре 2010 года избрана судьей Конституционного Суда.\r\nШаптала была в коллегии судей КС, которая 30 сентября 2010 года вынесла решение о возобновлении действия Конституции в редакции 1996 года, что позволило действующему тогда Президенту Виктору Януковичу узурпировать власть.\r\nПо данному факту было открыто уголовное производство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n