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30 сентября 2019, понедельник, 15:42 504
Судебная власть 2019-09-30T15:43:52+03:00
Українські Новини
Обвиняемого в убийстве журналиста взяли в общественный совет НАБУ

Обвиняемого в убийстве журналиста взяли в общественный совет НАБУ

Андрей Медведько. Фото: Facebook/medvedkoandrij
Андрей Медведько. Фото: Facebook/medvedkoandrij

Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины, вошел в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

НАБУ в понедельник, 30 сентября, обнародовало официальные данные интернет-голосования по избранию 2 членов Общественного совета.

Победителям и членами совета стали Иван Ясинский от организации "Демократический топор орды" и Андрей Медведько от организации "Союз ветеранов войны с Россией". Они набрали 4 854 и 3 902 голосов соответсвенно.

Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования. Совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля исполнилось четыре года со дня убийства Олеся Бузины. Также дело об убийстве Бузины попало в отчет Госдепа США. Ранее рассмотрение дела об убийстве Бузины снова отложили из-за болезни судьи.

Больше новостей о: НАБУ Олесь Бузина Убийство журналиста Совет общественного контроля

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