Обвиняемого в убийстве журналиста взяли в общественный совет НАБУ

Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины, вошел в состав Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

НАБУ в понедельник, 30 сентября, обнародовало официальные данные интернет-голосования по избранию 2 членов Общественного совета.

Победителям и членами совета стали Иван Ясинский от организации "Демократический топор орды" и Андрей Медведько от организации "Союз ветеранов войны с Россией". Они набрали 4 854 и 3 902 голосов соответсвенно.

Государственная служба специальной связи и защиты информации подтвердила отсутствие нарушений и фактов внешнего вмешательства в результаты интернет-голосования. Совет общественного контроля при НАБУ образуется в составе 15 человек. Его задача - обеспечивать прозрачность и гражданский контроль за деятельностью бюро.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля исполнилось четыре года со дня убийства Олеся Бузины. Также дело об убийстве Бузины попало в отчет Госдепа США. Ранее рассмотрение дела об убийстве Бузины снова отложили из-за болезни судьи.