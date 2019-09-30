Порошенко завтра вызывают пройти проверку на полиграфе

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают для прохождения процедуры проверки на детекторе лжи. Об этом на персональной странице в социальной сети telegram.org сообщил адвокат и общественный деятель Андрей Портнов.

"Петр Порошенко, завтра 01 октября в 10-00 в киевском институте судебных экспертиз у Вас санкционированная судом процедура полиграфа. Паспорт при себе", - обратился к Порошенко Портнов.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.