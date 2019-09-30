подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
30 сентября 2019, понедельник, 13:56 13
Политика 2019-09-30T13:59:02+03:00
Українські Новини
Порошенко завтра вызывают пройти проверку на полиграфе

Порошенко завтра вызывают пройти проверку на полиграфе

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывают для прохождения процедуры проверки на детекторе лжи. Об этом на персональной странице в социальной сети telegram.org сообщил адвокат и общественный деятель Андрей Портнов.

"Петр Порошенко, завтра 01 октября в 10-00 в киевском институте судебных экспертиз у Вас санкционированная судом процедура полиграфа. Паспорт при себе", - обратился к Порошенко Портнов.

Как сообщали Українськi Новини, Андрей Портнов заявил, что Петру Порошенко назначили три проверки на полиграфе по обвинениям в краже денег у армии.

Больше новостей о: Детектор лжи полиграф Порошенко Петр

Архив
Новости
Порошенко завтра вызывают пройти проверку на полиграфе 13:56
Если не снизить цену газа для Луганской ТЭС, то с 1 октября в области начнутся отключения электроэнергии, - Сурай 13:52
Думал, мы не узнаем, где ты живешь? - Радикалы избили ветерана АТО, признавшегося в гомосексуализме 13:44
Снижение смертности, безработицы и рост ВВП на 40%: какую программу деятельности на пять лет предлагает принять Кабмин 13:44 Дополнено
"Днеправиа" осталась у Коломойского даже без обещанного инвестирования в ее развитие 13:30
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Как изменится курс доллара в ближайшие годы: агентство S&P дало прогноз до 2022 года 21:18
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро 12:11
Больше двух тысяч человек эвакуировали из ТЦ, больниц и домов Харькова 16:23
Появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек 18:04
больше новостей
Самый популярный в Украине интернет-магазин Rozetka готовится остановить бизнес 12:35
Нефтяная монополия Коломойского хочет погасить свой долг перед бюджетом за счет украинцев, - СМИ 11:02
Сергей Стерненко. Фото:
Стерненко зарезал человека, не имея реальных угроз для своей жизни, - депутат опубликовал подозрение полиции 19:03 Документ
Олег Винник. Фото: Facebook/Олег Винник
Винник назвал АТО непонятной войной 14:59
Гглавный раввин Киева и Украины Яков дов Блайх. Скриншот видео
Президент впервые не явился почтить память жертв трагедии Бабьего Яра, - главный раввин Блайх 21:02
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok