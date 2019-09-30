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30 вересня 2019, понеділок, 13:56 17
Політика 2019-09-30T15:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенка завтра викликають пройти перевірку на поліграфі

Порошенка завтра викликають пройти перевірку на поліграфі

П'ятого президента України Петра Порошенка викликають для проходження процедури перевірки на детекторі брехні. Про це на персональній сторінці в соціальній мережі telegram.org повідомив адвокат і громадський діяч Андрій Портнов.

"Петро Порошенко, завтра 01 жовтня о 10-00 в київському інституті судових експертиз у Вас санкціонована судом процедура поліграфа. Паспорт при собі", - звернувся до Порошенка Портнов.

Як повідомляли Українськi Новини, Андрій Портнов заявив, що Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.
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