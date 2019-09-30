Порошенка завтра викликають пройти перевірку на поліграфі

П'ятого президента України Петра Порошенка викликають для проходження процедури перевірки на детекторі брехні. Про це на персональній сторінці в соціальній мережі telegram.org повідомив адвокат і громадський діяч Андрій Портнов.

"Петро Порошенко, завтра 01 жовтня о 10-00 в київському інституті судових експертиз у Вас санкціонована судом процедура поліграфа. Паспорт при собі", - звернувся до Порошенка Портнов.

Як повідомляли Українськi Новини, Андрій Портнов заявив, що Петру Порошенку призначили три перевірки на поліграфі за звинуваченнями у крадіжці грошей у армії.