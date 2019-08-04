Бывший "беркутовец" Кусюк разгонял митинг за свободные выборы в Москве

В центре Москвы во время разгона акции в поддержку оппозиционных кандидатов заметили экс командира киевского "Беркута" Сергея Кусюка.

Об этом сообщил журналист Илья Азар в Facebook. "Работает экс-замкомандира киевского Беркута Сергей Кусюк", – написал он.

Во время субботней акции были задержаны более 800 человек. На видео показано, как экс-беркутовец Кусюк руководит задержаниями активистов рядом со своим автозаком. В Украине он находится в розыске за возможную причастность к преступлениям на Майдане.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2017 года США ввели санкции против бывшего начальника киевского полка спецназа "Беркут" Сергея Кусюка за нарушение прав человека.

В ноябре Россия отказала Украине в экстрадиции экс-начальника киевского полка "Беркута" Кусюка.

Весной четверо подозреваемых в убийствах активистов Евромайдана экс-беркутовцев сбежали в Россию.