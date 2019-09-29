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29 сентября 2019, воскресенье, 12:11 324
Общество 2019-09-29T12:16:21+03:00
Українські Новини
Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро

Сегодня вечером в Киеве могут ограничить на вход центральные станции метро

Киевский метрополитен
Киевский метрополитен

Сегодня, 29 сентября, в Киеве на нескольких центральных станциях метро могут ограничить работу. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Так, возможные ограничения связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо Киев"-СК "Днепр-1".

Отмечается, что закрывать станции на вход не будут, однако возможно ограничение на вход.

В пресс-службе киевской подземки предупредили, что с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". Пассажиров просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Как сообщали Українські Новини, в Киевском метрополитене назвали самые загруженные станции. Самой загруженной станцией метро Киева за восемь месяцев 2019 года стала станция Академгородок. Также самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена - 132,245 млн человек. Зеленая линия подземкиввы перевезла 77,371 млн пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке. 

Ранее в Киеве произошел капитальный ремонт станции метро "Святошин".

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