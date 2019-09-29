S&P повысил рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте в глобальном масштабе с В- до B, а рейтинги по национальной шкале в Украине до uaA с uaBBB.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

Прогноз по рейтингам – стабильный.

Прогноз "стабильный" отражает ожидания агентства того, что новое правительство Украины сохранит макроэкономические реформы последних лет, в то время как экономика восстанавливается, а общий государственный долг по отношению к ВВП снижается.

В результате Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей обеспечить погашение коммерческих долгов до 2020 года.

"Наши рейтинги по Украине отражают ее низкий доход на душу населения и сложную институциональную и политическую среду. Наши рейтинги также ограничены внешними рисками рефинансирования Украины, отражающими ее дефицит по счету текущих операций и большие обязательства по внешнему погашению относительно валютных резервов НБУ", - отметили эксперты агентства.

Как сообщали Українські Новини, Fitch повысил рейтинг Украины.

Ранее S&P подтвердил рейтинги Украины B-/B.