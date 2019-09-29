Metallica не поедет в осенний тур из-за алкоголизма Джеймса Хетфилда

Известная американская рок-группа Metallica отложила свой осенний тур по Новой Зеландии и Австралии, который должен был начаться 17 октября, из-за лечения вокалиста Джеймса Хетфилда от алкоголизма. Об этом сообщается в официальном Twitter рок-группы.

Так, сообщается, что Хетфилду пришлось повторно начать программу лечения.

"Как многие из вас, вероятно, знают, наш брат Джеймс много лет борется с зависимостью. Теперь ему, к сожалению, пришлось повторно начать программу лечения, чтобы поработать над своим выздоровлением", - говорится в собщении.

Начало тура группы было запланировано на 17 октября в Перте, Австралии. А закончиться тур должен был 2 ноября в Окленде, Новая Зеландия.

Барабанщик Ларс Ульрих, гитарист Кирк Хамметт и басист Роберт Трухильо заявили, что группа намерена отправиться в запланированные места гастролей, как только позволит здоровье и расписание.

"Мы глубоко расстроены тем, что обидели многих из вас, особенно наших самых преданных поклонников, которые путешествуют на большие расстояния, чтобы посмотреть наши шоу. Мы ценим ваше понимание и поддержку Джеймса и благодарим за то, что вы являетесь частью нашей семьи Metallica", - отметили музыканты группы.

Также известно, что деньги за все билеты, купленные на концерты в Австралии и Новой Зеландии, включая Enhanced Experiences и Black Tickets, будут полностью компенсированы.

Хетфилд борется с алкоголизмом и наркоманией еще с начала 2000-х годов. Он прошел реабилитацию в 2001 году и с тех пор выразил желание оставаться трезвым.

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