Под Жашковом столкнулись маршрутка и грузовик: много пострадавших, один погибший

Вблизи г. Жашков Черкасской обл. в результате аварии с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter пассажиры автобуса получили телесные повреждения.

Данные о количестве пострадавших в полиции и ГосЧС разнятся. По данным сайта полиции Черкасской обл., в результате ДТП травмированы 5 человек.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Движение транспорта на данном участке автодороги М-05 затруднено. Согласно данным патрульной полиции, авария произошла около 9 утра 28 сентября и пострадавших - 9.

По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не предоставил преимущества в движении автобусу, который двигался в попутном направлении.

ДТП под Жашковом. Фото: Нацполиция

В результате ДТП травмированы 9 человек. Девять пассажиров автобуса Mercedes-Benz госпитализированы в Жашковскую центральную районную больницу.

В свою очередь сайте ГосЧС сообщают, что травмы в результате ДТП получили 11 человек.

"По предварительным данным, водитель автобуса "Мерседес-спринтер", не справившись с управлением, допустил опрокидывание автобуса. На время ДТП в салоне автобуса, который выполнял рейс по маршруту Умань-Киев, находились 10 пассажиров и водитель. Всех пострадавших доставили в Жашковскую центральную районную и Уманскую горбольницу", - отметили в ГосЧС.

Один из пассажиров, которые сегодня попали в ДТП на трассе Киев - Одесса вблизи Жашкова, умер в больнице, сообщает УНН, ссылаясь на пресс-службу полиции Черкасской области.

"Пострадавших сначала было 5, а потом их действительно зафиксировали 11. Один человек скончался в больнице. Уголовное производство еще не открыли, в процессе", - сообщили в пресс-службе.

Наопмним, появилось видео ДТП грузовика и маршрутки под Одессой, в котором погибли 9 человек.