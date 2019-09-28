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  • Валился с ног: Бегуну помог добраться до финиша его соперник на чемпионате в Катаре
28 сентября 2019, суббота, 16:07 107
Спорт 2019-09-28T16:34:32+03:00
Українські Новини
Валился с ног: Бегуну помог добраться до финиша его соперник на чемпионате в Катаре

Валился с ног: Бегуну помог добраться до финиша его соперник на чемпионате в Катаре

Бегун из Гвинеи-Бисау Браими Дамо во время Чемпионата мира по легкой атлетике Дохе (столице Катара), помог сопернику Джонатану Басби добраться до финиша на дистанции 5000 метров, когда увидел, что тот уже просто валится с ног и у него нет никаких сил, чтобы даже дойти, сообщает "ТСН".

Соответствующее видео опубликовало CEEN TV на YouTube-канале.

Обоих легкоатлетов другие оппоненты обогнали на круг, но они изо всех сил пытались финишировать. В итоге, Дамо и Басби под овации и пристальное внимание фотожурналистов, которые снимали каждый их шаг, достались конечной отметки в одно время.

Для самого Дамо этот забег стал лучшим в карьере. Что касается Басби, то его дисквалифицировали за помощь от соперника.

Раньше Українські Новини публиковали видео киевского международного полумарафона с высоты птичьего полета.

Тем временем Супрун развенчала миф о вреде бега для позвоночника, а Минздрав заявил, что ежедневные пятиминутные пробежки продлевают жизнь на 3 года.

В 2017 году украинка Плотицына первой преодолела 60 метров с барьерами на турнире в Чехии.

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