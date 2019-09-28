Украинцы стали чаще увольняться: самая популярная причина

В Украине становится все меньше безработных, но это не означает, что увольняться стали меньше. Сотрудники компаний в Украине сейчас значительно быстрее склонны менять работу, когда она их не устраивает, сообщает "Сегодня".

По данным совместного исследования компаний Randstad и АНКОР, если в 2018 году всего 23% украинцев сменили работодателя, в 2019 году это будут готовы сделать уже 36%.

Причем, как показало исследование кадрового портала Rabota.ua, каждый третий украинец увольняется из-за напряженных отношениях с коллегами. Оказалось, что недоразумения между работниками возникают в основном из-за зависти, непрофессионализма и сплетен. А в целом отношения с коллегами – значимее по весу, чем плохие условия труда, большая нагрузка и неудобный график.

Кроме того, украинцы часто покидают должности из-за отсутствия карьерного роста и низкой зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, 6 из 10 самых популярных специальностей среди абитуриентов не востребованы. Тем временем украинцы массово переходят на фриланс - преимущества и недостатки удаленной работы.