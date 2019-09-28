подписаться на рассылку
23.95 24.3
26.1 26.6
˟
28 сентября 2019, суббота, 14:58 1410
Политика 2019-09-28T15:02:13+03:00
Українські Новини
Украинцы стали чаще увольняться: самая популярная причина

Украинцы стали чаще увольняться: самая популярная причина

Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В Украине становится все меньше безработных, но это не означает, что увольняться стали меньше. Сотрудники компаний в Украине сейчас значительно быстрее склонны менять работу, когда она их не устраивает, сообщает "Сегодня".

По данным совместного исследования компаний Randstad и АНКОР, если в 2018 году всего 23% украинцев сменили работодателя, в 2019 году это будут готовы сделать уже 36%.

Причем, как показало исследование кадрового портала Rabota.ua, каждый третий украинец увольняется из-за напряженных отношениях с коллегами. Оказалось, что недоразумения между работниками возникают в основном из-за зависти, непрофессионализма и сплетен. А в целом отношения с коллегами – значимее по весу, чем плохие условия труда, большая нагрузка и неудобный график.

Кроме того, украинцы часто покидают должности из-за отсутствия карьерного роста и низкой зарплаты.

Как сообщали Українські Новини, 6 из 10 самых популярных специальностей среди абитуриентов не востребованы. Тем временем украинцы массово переходят на фриланс - преимущества и недостатки удаленной работы.
Архив
Новости
Зеленский поручил подготовить чемпионат Европы-2020 по бадминтону 15:29
Украинцы стали чаще увольняться: самая популярная причина 14:58
Пожар на предприятии. Фото: ГосЧС Сумской области
Масштабный взрыв и пожар в Сумах: два человека в реанимации 14:42 Дополнено
Зеленский уволил Демчину с военной службы, но разрешил носить форму 14:31
Марк Захаров. Фото: РИА Новости
Режиссер фильмов "Обыкновенное чудо" и "Формула любви" Марк Захаров умер 13:55
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
Бывший главарь "ДНР" стал в России мэром 20:59
В Раде предлагают переименовать Переяслав-Хмельницкий 18:51
больше новостей
Мендель оттолкнула журналиста. Скриншот ZIK
Нам нужно выпить кофе: появилось второе скандальное видео с пресс-секретарем Зеленского 19:00
Мовчан и его помощница. Фото: Sophia Sereda/Facebook
Депутат "Слуги народа" Мовчан взял себе единственного помощника - танцовщицу из турецких отелей 11:55
В ОПУ отказались предоставить стенограмму встречи Зеленского с Коломойским 16:11
Фото из instagram Марьяны Михолап и Николая Тищенко.
22-летняя модель стала личным помощником 47-летнего депутата Николая Тищенко 21:51
В Броварах пьяный полицейский въехал в остановку, погиб человек. Фото: facebook.com/UA.National.Police
В Броварах пьяный полицейский на "евробляхе" въехал в остановку, погибла женщина 11:00 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok