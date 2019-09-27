Хто наступна Гандзюк: під ОПУ активісти вимагають розслідувати вбивство

Під Офісом Президента (з боку вул. Інститутської) проходить друга "Ніч на Банковій" - протест проти самоусунення нової влади від вирішення проблеми нападів на громадських діячів та неналежного розслідування цих справ правоохоронними органами.

Про повідомляють організатори акції на сторнці в соціальній мережі Facebook.

Акцію влаштовують друзі вбитої Катерини Гандзюк і захисники активістів, напади на яких так і не були розкриті, а кривдники - не покарані.

Акція проходить рівно через рік після першої "Ночі на Банковій" - стихійного мітингу солідарності з громадськими діячами, викривачами, активістами - тими, кого переслідує владу і кого не захищає правоохоронна система.

Учасники акції запалили свічки в пам'ять про вбитих громадських діячів, чиї кривдники залишаються на волі.

"Пройшов рік з тих пір, як громадяни вийшли на мирну акцію "Ніч на Банковій" під Адміністрацію Президента Порошенка з вимогою розслідувати напади на активістів і звернути на проблему належну увагу. Тоді ми зібрали так званий список Гандзюк - 55 справ найбільш жорстоких нападів і вбивств цивільних активістів, які відбулися з початку 2017 року. За рік в Україні повністю змінилася влада. Але не змінився стан розкриття замовних справ нападів на громадських діячів. Всі замовники - на свободі, всі саботажники - не покарані", - йдеться в повідомленні організаторів акції.

"Ніч на Банковій". Фото: "Цензор.нет"

Організатори зазначають, що за рік змінилася влада в країні, але справи про напади на активістів так і залишаються нерозслідуваними.

Як повідомляє Hromadske, в акції бере участь батько Катернины Віктор Гандзюк.

Сотні людей вигукували "Хто замовив Катю Гандзюк", а також поставили свічки в пам'ять про вбиту активістку.

https://www.youtube.com/watch?v=r3fCL9y3KD4" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, 31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою а 4 листопада вона померла в лікарні.

11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк. Після чого ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна.