Китайський корупціонер зберігав удома неймовірну кількість золота і готівки

Китайський чиновник Чжан Ци накопичив в підвалі свого будинку готівки та дорогоцінних металів на суму, яка двічі могла б врятувати Грецію від дефолту, встановивши таким чином рекорд по корупції. Про це повідомляє Finance.ua з посиланням на видання powerapple.com.

57-річний житель Піднебесної, який раніше був мером міста Гуанчжоу, зберігав у підвалі власного будинку майже 13 тонн золота, що складає більше половини всього золотого запасу України (станом на 2019 рік - 24,3 тонни). Крім золота китайські органи по боротьбі з корупцією виявили сотні мільйонів доларів готівкою. Також Чжан Ци володів кількома будинками площею більше тисячі квадратних метрів. Походження нерухомості, золота і грошей корупціонер пояснити не зміг.

Чиновник навіть не збирався ховатися від органів і за день до арешту (6 вересня) відвідав конференцію талантів провінції Хайнань в місцевому Народному залі. Тепер за законами КНР йому загрожує смертна кара.

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Як повідомляли Українські Новини, у США генпрокурор розпорядився відновити смертну кару а в Абхазії ввели смертну кару за розповсюдження наркотиків.

Також, вперше з 2013 року стратили засудженого за допомогою електричного стільця в американському місті Нешвілл.