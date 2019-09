Прес-секретар Зеленського звинуватила журналістів, що вони "кидалися на делегацію заради красивої картинки"

Про це Мендель написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у відповідь повідомлення у ЗМІ про те, що прес-секретар не допустила журналістів до Зеленського.

"На кінець першого місяця роботи в Офісі Президента дізналася, що купила Lexus і почепила номери зі своїм прізвищем. Пов’язали з усіма можливими олігархами. На другий місяць в медіа писали, що я купила квартиру за нову зарплату. На третій – що дала команду голосувати за недоторканність. Тепер пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Заохочую всіх перевіряти інформацію", - написала вона.

Також Мендель заявила, що в США журналісти не дозволяють собі порушувати особистий простір посадових осіб і згадала про кілера у Києві.

"У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - написала Мендель.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe