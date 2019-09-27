Прес-секретар Зеленського звинуватила журналістів, що вони "кидалися на делегацію заради красивої картинки"

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель закликала журналістів не кидатися на делегації заради красивої картинки.

Про це Мендель написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook у відповідь повідомлення у ЗМІ про те, що прес-секретар не допустила журналістів до Зеленського.

"На кінець першого місяця роботи в Офісі Президента дізналася, що купила Lexus і почепила номери зі своїм прізвищем. Пов’язали з усіма можливими олігархами. На другий місяць в медіа писали, що я купила квартиру за нову зарплату. На третій – що дала команду голосувати за недоторканність. Тепер пишуть, що побила журналіста, вдвічі більшого за себе. Заохочую всіх перевіряти інформацію", - написала вона.

Також Мендель заявила, що в США журналісти не дозволяють собі порушувати особистий простір посадових осіб і згадала про кілера у Києві.

"У США "Ні" для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються. Бо особистий простір першої особи – це його/її безпека. Особливо важливо це усвідомлювати після 2017 року, коли, вдаючи журналіста відомого видання, кілер підстрелив добровольця у Києві. Можливо, мої прохання дещо не дотягують до високих стандартів. Але й Сергій Андрушко – не найгалантніший джентльмен. На відео видно, що я його не штовхала і не кидалася, а зупиняла. Хочемо цивілізованої поведінки – давайте на цивілізоване "Ні" не накидатися на делегацію заради красивої картинки", - написала Мендель.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Нагадаємо, раніше журналіст-розслідувач "Радіо Свобода" Михайло Ткач розповів, як прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель не пускала пресу задати питання керівника Офісу Президента Андрію Богдану.

Раніше Богдан подав позов на журналістів програми "Схеми" про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації.