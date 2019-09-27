Министр финансов при Януковиче Колобов в Киеве

Бывший министр финансов Юрий Колобов, который возглавлял ведомство во времена сбежавшего в Россию президента Виктора Януковича, находится в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".\r\n"Только на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезжал в киевский отель Хаятт. С кем он там встречался нам не известно.Но со слов очевидцев он очень похудел", - сказано в сообщении.\r\nНапомним, все дела по Колобова ГПУ закрыла.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, у экс-министра финансов Колобова есть вид на жительство в Испании. Бывший министр финансов Юрий Колобов, подозреваемый в растрате государственного имущества, может подписать соглашение со следствием. 27 ноября ГПУ вызывала на допрос экс-министра финансов Колобова и экс-глав НБУ Арбузова. Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство против бывшего министра финансов Юрия Колобова.