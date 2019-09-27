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27 сентября 2019, пятница, 14:25 503
Политика 2019-09-27T14:25:29+03:00
Українські Новини
Министр финансов при Януковиче Колобов в Киеве

Министр финансов при Януковиче Колобов в Киеве

Колобов в Киеве. Фото: Telegram-канала
Колобов в Киеве. Фото: Telegram-канала "UN - сливы и груши"

Бывший министр финансов Юрий Колобов, который возглавлял ведомство во времена сбежавшего в Россию президента Виктора Януковича, находится в Украине.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".

"Только на этом автомобиле экс-министр финансов при Януковиче Юрий Колобов приезжал в киевский отель Хаятт. С кем он там встречался нам не известно.

Но со слов очевидцев он очень похудел", - сказано в сообщении.

Напомним, все дела по Колобова ГПУ закрыла.

Как сообщали Українські Новини, у экс-министра финансов Колобова есть вид на жительство в Испании. Бывший министр финансов Юрий Колобов, подозреваемый в растрате государственного имущества, может подписать соглашение со следствием. 27 ноября ГПУ вызывала на допрос экс-министра финансов Колобова и экс-глав НБУ Арбузова. Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство против бывшего министра финансов Юрия Колобова.

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