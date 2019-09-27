В Запорожье заминировали международный аэропорт: людей эвакуировали

Национальная полиция в пятницу утром провела эвакуацию граждан из здания Международного аэропорта "Запорожье" и гостиницы в центре Запорожья из-за сообщения об их минировании. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба управления Нацполиции в области.

По данным ведомства, 27 сентября на электронную почту местной полиции поступило письмо о минировании аэропорта в Шевченковском районе и гостиницы в центральном Вознесеновском. "Территории ограждены и патрулируются полицейскими. Правоохранители провели эвакуацию граждан. Продолжается осмотр помещений и прилегающей территории сотрудниками взрывотехнической и кинологической служб", - говорится в сообщении.

Правоохранители намерены начать досудебное расследование по признакам ч.1 ст.259 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Как сообщали Українськi Новини, полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве. В полиции отрицают, что у угрожавшего взорвать мост военного были политические требования.