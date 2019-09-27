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27 сентября 2019, пятница, 10:16 305
Экономика 2019-09-27T11:30:03+03:00
Українські Новини
АМКУ оштрафовал украинского производителя вин за плагиат Baileys

АМКУ оштрафовал украинского производителя вин за плагиат Baileys

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Котнар-М" (село Мужиево, Закарпатская область) на общую сумму 758 тыс. гривен за использование в оформлении ликеров названия "O'Daily" и этикетки, похожих на название и оформление ликера под торговой маркой Baileys от R&A Bailey & Co (Ирландия), а также за подачу недостоверной информации комитету.

Об этом говорится в сообщении комитета, передают Українськi Новини.

"Котнар-М" оштрафован на 200 тыс. гривен за нарушение, предусмотренное статьей 4 закона "О защите от недобросовестной конкуренции", посредством использования названия "O'Daily" и упаковок, которые похожи на название и оформление упаковок ликеров под обозначением Baileys от R&A Bailey & Co.

Также компанию оштрафовали на 150 тыс. гривен за нарушение, предусмотренное статьей 15-1 закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде распространения неправдивых сведений на этикетке ликера "O'Daily".

Еще 408 тыс. гривен штрафа компания получила за совершение трех нарушений законодательства об экономической конкуренции в виде подачи недостоверной информации АМКУ.

В декабре прошлого года АМКУ уже штрафовал "Котнар-М" на 6,7 млн гривен за использование в оформлении ликеров названия "O'Daily" и этикетки, похожих на название и оформление ликера под торговой маркой Baileys от R&A Bailey & Co

Как сообщали Українськi Новини, в сентябре 2018 года R&A Bailey & Co обратилась в АМКУ с жалобой на недобросовестную конкуренцию со стороны "Котнар-М".

3 украинские компании получили штраф за подделку "whiskey".

Также один винзавод был оштрафован из-за плагиата упаковки Martini.

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