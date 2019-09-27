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27 вересня 2019, пʼятниця, 09:27 81
Політика 2019-09-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
Місія МВФ почала обговорення нової програми співпраці з Україною

Місія МВФ почала обговорення нової програми співпраці з Україною

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Місія Міжнародного валютного фонду підкреслює важливість незалежності Національного банку та захисту фінансової стабільності.

Про це йдеться в повідомленні МВФ за результатами роботи місії фонду в Україні, передають Українські Новини.

"Місія почала обговорення 3-річної програми за підтримки МВФ в рамках механізму розширеного фінансування... Крім того, була підкреслена важливість незалежності Центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідність докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних видатків, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків", - йдеться в ньому.

Обговорення нової програми буде продовжуватися найближчими тижнями.

Як писали Українські Новини публікації, грошей МВФ поки не буде - місія їде без результату. Основною причиною відсутності домовленості з МВФ стала інформація про можливість мирової угоди між державою і колишніми власниками Приватбанку, повідомили агентству джерела, знайомі з процесом переговорів.

Тим часом Зеленський заявив, що місія МВФ, що працювала в Києві в останні тижні, продемонструвала підтримку ініціатив української влади.

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