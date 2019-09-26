Депутат Павленко назвал тоталитаризмом лишение "112 канала" лицензий

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвал лишение 112 канала лицензий тоталитаризмом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня не продлила лицензию телеканала «112 Украина» за сомнительные основания и обвинения.

"Демократия - это право граждан получать информацию и выслушать разные точки зрения. Наличие Свободы слова точно не означает, что можно нарушать закон. Но это означает, что СМИ имеют право на освещение любых точек зрения, если это не противоречит Конституции и не нарушает законодательство. Если факты нарушения законодательства выявлены и задокументированы, - только после независимого расследования факт вины должен установить суд. В противном случае - это тоталитаризм", - заявил Павленко.

Также он добавил, что просто лишать людей возможности видеть / слышать / читать альтернативные точки зрения - это еще и трусость. А еще - полное пренебрежение к людям и права на определение своей позиции, пренебрежительное и недопустимое отношение к обществу и прямое посягательство на Конституционное право человека иметь собственную свободу выбора.

Напомним, что Нацсовет по телевидению лишил цифровых лицензий на вещание "112 Украина" из-за программной концепции.