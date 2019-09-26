Лишение телеканала лицензии - опасный прецедент, - депутат

Лишения телеканала лицензии - это опасный для страны прецедент. Об этом заявил народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в интервью журналистам, передает пресс-служба партии.

В частности чиновник напомнил, что "Батькивщина" всегда выступала в защиту свободы слова и распространения информации.

"Мы отстаивали права журналистов и свободу СМИ от попыток власти - какого бы цвета эта власть не была - поставить их под свой контроль. Мы вставали на защиту 5 канала, "Общественного", "Интера" ... Потому что как бы мы ни относились к владельцам медиа или к аудитории, для которой эти медиа говорят, свобода слова является необходимой составляющей демократического, европейского развития нашей страны. И ставить ее под угрозу из конъюнктурных соображений рискованно и опасно. Для граждан и для страны в целом ", - подчеркнул Сергей Власенко.

По его словам, лишение лицензии хотя бы одного телеканала создает угрожающий прецедент:

"Опасный еще и тем, что доказать нарушение вещателем законов так и не смогли, зато выбрали тактику формальных зацепок. Ведь таким же образом могут лишить возможности вещания любое другое СМИ ".

Кроме того, Сергей Власенко обратил внимание, что "за попытку чиновников угодить власти сегодня все общество может заплатить слишком высокую цену - и сейчас, и в будущем".

"Более того - зная о возможности прекращения работы СМИ подобным образом, и работники тех медиа, за которыми "еще не пришли" , станут более сдержанными в поисках правды и критики. Возможно, именно в этом и заключается скрытая цель сегодняшних действий Нацсовета? "- заметил представитель "Батькивщины ".

Как сообщали Українські Новини, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания лишил цифровых лицензий на вещание телеканал "112 Украина".

Кроме того, депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Павленко заявил, что считает действия Нацсовета по вопросам телерадиовещания в отношении телеканала "NewsOne" прямым нарушением Конституции и Закона об информации.