Павленко назвал цензурой решение Нацрады лишить "NewsOne" лицензии

Действия Нацсовета по вопросам телерадиовещания в отношении телеканала "NewsOne" являются прямым нарушением Конституции и Закона об информации. Об этом заявил депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Павленко, сообщает пресс-служба партии.

Он акцентировал, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания грубо нарушил Конституцию и законодательство Украины.

"Нацсовет по вопросам телерадиовещания обвинял телеканал "NewsOne" в том, что туда приглашали "неправильных" гостей, которые говорили какие-то "неправильные" вещи, обвинял в несбалансированной редакционной политике. Но эти обвинения не является полномочиями Нацсовета. Он не наделен полномочиями вмешиваться в редакционную политику какого-либо телеканала. А такие действия Нацсовета – это ничто иное как такое вмешательство. То есть это цензура, что прямо запрещено Конституцией Украины и Законом об информации", – подчеркнул Юрий Павленко.

По его словам, ситуация с каналом "NewsOne" – это такой себе тест.



"Такова природа власти – захватить, поставить под контроль все независимые от них СМИ. И надо быть готовым, что они это будут делать. Происходит такое себе тест", – сказал оппозиционный политик.

Парламентарий также обратил внимание на нарушения при проведении экспертизы высказываний, которые звучали в эфире канала.



"Вывод относительно высказываний, которые якобы разжигают вражду, дало какое-то независимое медиасообщество, какие-то независимые медиаэксперты. Это также грубое нарушение закона, потому что лингвистическую экспертизу может предоставить только эксперт, имеющий лицензию, зарегистрированный в Министерстве юстиции. Эксперт, который в соответствии с законом несет уголовную ответственность за свое экспертное заключение. Поэтому все эти обвинения, которые есть в заключении и решении Нацсовета, по сути своей является юридически ничтожными. И если будет нормальный честный суд, то я не вижу никакой юридической перспективы у Нацсовета. Но это были не юридические обвинения, а политическое наступление со стороны конституционного органа на конкретный телеканал, а в целом – на свободу слова. Этот прецедент является чрезвычайно опасным для работы любого средства массовой информации в Украине, которое будет показывать и говорить правду", – резюмировал Юрий Павленко.

Напомним, 5 сентября Нацсовет по вопросам телерадиовещания решил обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии телеканала "NewsOne".



В свою очередь "NewsOne" обвинил Нацсовет по телевидению в наступлении на свободу слова в Украине.