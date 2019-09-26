Воры-форточники в Днипре обносят квартиры, а в Николаеве наркоплантатор насушил конопли на миллион

На Днепропетровщине "накрыли" два подпольных игровых клуба

В Петриковке Днепропетровской области полицейские пресекли деятельность сразу двух незаконных игорных заведений, сообщает "Днепр час". Участковые офицеры полиции Петриковского отделения полиции совместно с полицейскими управления превентивной деятельности ГУНП в Днепропетровской области провели проверку двух заведений, где незаконно предоставлялись услуги в сфере игорного бизнеса.Правоохранители в одном из местных клубов обнаружили и изъяли 15 персональных компьютеров. На момент прибытия полиции в игровых залах находились посетители.По данному факту возбуждено уголовное производство.В тот же день в ходе проверки другого заведения, за нарушение срока лицензии на проведение определенного вида хозяйственной деятельности, собственники помещения привлечены к административной ответственности.

В Днипре воры-форточники обносят квартиры

Камеры наружного видеонаблюдения в одном из дворов Днипра зафиксировали квартирную кражу. Воры проникли в помещение через окно, сообщает "Наше Місто". На записи видно, как воры залезли в окно, расположенное на фасаде дома, причем в хорошо освещенном дворе.

На Николаевщине наркоплантатор вырастил элитной конопли и насушил марихуаны на миллион гривен

232 куста элитной конопли и почти 3 килограмма марихуаны изъяли правоохранители из теплицы жителя Вознесенского района Николаевской области.Во время следственных действий правоохранители обнаружили на приусадебном участке огромный парник, в котором 40-летний хозяин дома выращивал сотни кустов тщательно ухоженной и оснащенной системой капельного орошения конопли, сообщают "Николаевские новости". Одно из подсобных помещений злоумышленник организовал для сушки каннабиса, профессионально обустроив его светом, оборудованием и обеспечив надлежащий температурный режим.По предварительным подсчетам, общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" могла бы составить более миллиона гривен. Каннабис и оборудование полиция изъяла для проведения экспертизы. Наркоплантатору грозит до семи лет заключения.

Под Одессой женщина обнаружила в петле 10-летнего сына

Мама 10-летнего мальчика обнаружила сына в петле. Трагедия произошла в городе Южном Одесской области. Медикам, которые приехали по вызову, не удалось реанимировать ребёнка, сообщает "odessa.net.ua". В полиции отметили, что трагедия произошла, когда ребёнок был один в комнате. Он залез на шведскую стенку, упал, запутался в канате и не смог выбраться самостоятельно. Мать в это время находилась в другой комнате. Отмечается, что семья, в которой рос и воспитывался ребенок, вполне благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

В Олешковском районе обезврежены артиллерийские снаряды прошлых войн

24 сентября в Олешковском районе на открытой территории были выявлены предметы, в количестве 3 шт.,похожие на артиллерийские снаряды, сообщает "Гривна". При проведении проверки пиротехнической группой выяснилось, что это снаряды калибра 75 мм, в тот же день боеприпасы были уничтожены.

В Николаеве гражданин Германии из ревности изрезал ножом девушку-тренера

В ночь со среды на четверг, 26 сентября, в Николаеве изрезали девушку, сообщают "Новости-N". Пострадавшая - тренер по зумбе, работаламестном спортзале. Ночью возле подъезда ее встретил неизвестный и нанес несколько ударов ножом в область поясницы, после чего скрылся на автомобиле такси. Полиция задержала злоумышленника уже за городом.Досудебным следствием установлено, что между 51-летним подозреваемым и потерпевшей течение года продолжались отношения. Накануне мужчина прибыл из Германии в Николаев для выяснения отношений. На встречу с любимой иностранец взял с собой нож. В данный момент девушка находится в больнице, ее состояние расценивается как тяжелое.Вместе с тем близкие пострадавшей утверждают, что никаких отношений с данным гражданином у девушки не было — речь идет о психически больном человеке.

В школе Кропивницкого установят камеры наблюдения из-за буллинга со стороны ученицы

Камеры наблюдения планируют установить в одном из классов школы, сообщает "Утренний город". Уже некоторое время 29 учеников не посещают занятия из-за агрессии и побоев со стороны одноклассницы, на данный момент в классе обучается всего трое детей. Глава местного управления образования обратилась к родителям, напомнив им об обязанности водить детей в школу и пообещав принять меры для комфортного обучения детей. В частности, она сообщила, что после протокола родительского собрания управление образования оплатит установку камер наблюдения в классе.

Как сообщали Українські Новини, на Азовском море в Мелекино выпал снег, а в Одесской области семейная пара эксплуатировала труд бездомных. Тем временем в Запорожье ликвидируют наркографити, а в Днипре обливают авто кислотой и уродуют скверы.