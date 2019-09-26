Карты, деньги, два стола: в Киеве ликвидировали подпольное казино

Полиция ликвидировала подпольное казино в Оболонском районе Киева.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\n"Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.\r\nОтмечается, что помещение расположено на 2-м этаже здания на улице Героев Днепра.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения.\r\nКак только полицейские получили информацию о функционировании казино, оперативники под видом потенциальных игроков попали в помещение, а затем задокументировали противоправную деятельность.\r\nТакже было установлено, что минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен. На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось 4 работника и несколько клиентов.\r\nПолицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (689 тыс. гривен).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, правоохранители разоблачили деятельность подпольного казино торговом центре “Олимпийский”, находящемся в самом в центре Киева. Ранее правоохранители ликвидировали подпольное казино в Оболонском районе Киева, а в Запорожье 13 подпольных игорных заведений.