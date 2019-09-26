Карты, деньги, два стола: в Киеве ликвидировали подпольное казино

Полиция ликвидировала подпольное казино в Оболонском районе Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"Из помещения изъяли восемь столов для игры в покер, 14 игровых автоматов, два стола для игры в рулетку, более 600 фишек различного номинала, а также деньги, полученные от деятельности казино. Все вещественные доказательства направили на экспертизу", - сообщил начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Отмечается, что помещение расположено на 2-м этаже здания на улице Героев Днепра.

В ходе проведения следственных действий полицейские обнаружили игорный зал, вход в который с целью конспирации осуществлялся по предварительной записи через мобильные приложения.

Как только полицейские получили информацию о функционировании казино, оперативники под видом потенциальных игроков попали в помещение, а затем задокументировали противоправную деятельность.

Также было установлено, что минимальная стоимость игры на автомате составляла 100 гривен, а приобрести фишку можно было за 50 гривен. На момент прибытия следственно-оперативной группы в игорном заведении находилось 4 работника и несколько клиентов.

Полицейские устанавливают организаторов игорного бизнеса. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (689 тыс. гривен).

Как сообщали Українськi Новини, правоохранители разоблачили деятельность подпольного казино торговом центре “Олимпийский”, находящемся в самом в центре Киева. Ранее правоохранители ликвидировали подпольное казино в Оболонском районе Киева, а в Запорожье 13 подпольных игорных заведений.