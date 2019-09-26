В Украине будет дождливо, а на востоке страны - заморозки: прогноз погоды на пятницу

27 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТемпература воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.\r\nВ Карпатах ночью умеренный дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.\r\nНа севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.\r\nВ центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м\/с.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТемпература воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nНа востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +14…+19 градусов.\r\nНа юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Одесской области дождь, местами существенный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nВ Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nВ Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь.\r\nТемпература ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n26 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.Как сообщали Українські Новини, в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет. Тем временем июль 2019 в мире стал самым жарким в истории.