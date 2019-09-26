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26 сентября 2019, четверг, 14:51 828
Общество 2019-09-26T14:52:30+03:00
Українські Новини
В Украине будет дождливо, а на востоке страны - заморозки: прогноз погоды на пятницу

В Украине будет дождливо, а на востоке страны - заморозки: прогноз погоды на пятницу

Котики. Фото: reading
Котики. Фото: reading

27 сентября в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +14…+20 градусов.

В Карпатах ночью умеренный дождь, днем без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +16…+18 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+19 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса; днем +14…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, только в Одесской области дождь, местами существенный, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь.

Температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

26 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +15...+20 градусов; в Днепре возле Киева +14 градусов.


Как сообщали Українські Новини, в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет

Тем временем июль 2019 в мире стал самым жарким в истории.

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