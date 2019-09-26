Львовский губернатор Мальский назначил своим замом Греня

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил заместителем председателя обладминистрации Тараса Греня. Об этом говорится в сообщении Львовской обладминистрации, передают Українські Новини.\r\nОн представил Греня коллективу 26 сентября.\r\nРанее 44-летний Грень занимал должность начальника юридического управления Львовской обладминистрации.\r\nКак сообщали Українські Новини, председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский 17 сентября назначил заместителем председателя обладминистрации Юрия Холода.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n