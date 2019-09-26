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26 сентября 2019, четверг, 12:25 1200
Общество 2019-09-26T12:28:09+03:00
Українські Новини
Львовский губернатор Мальский назначил своим замом Греня

Львовский губернатор Мальский назначил своим замом Греня

Председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский назначил заместителем председателя обладминистрации Тараса Греня. Об этом говорится в сообщении Львовской обладминистрации, передают Українські Новини.

Он представил Греня коллективу 26 сентября.

Ранее 44-летний Грень занимал должность начальника юридического управления Львовской обладминистрации.

Как сообщали Українські Новини, председатель Львовской областной государственной администрации Маркиян Мальский 17 сентября назначил заместителем председателя обладминистрации Юрия Холода.

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