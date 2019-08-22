Разминирование территорий возле моста у Станицы Луганской завершено, - ОБСЕ

Украина завершила разминирование территорий у моста на Станице Луганской. Об этом передает пресс-служба ОБСЕ.

"Главной темой сегодняшнего заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Участники ТКГ согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. В частности, стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и о готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. Кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - заявил специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик.

Кроме того, Сайдик отметил, что данное перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля 2019 года, по сравнению с другими перемириями, объявленными ранее - является самым действеннным.

По словам чиновника, спустя 30 дней с начала перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остаётся значительно ниже по сравнению с этим показателем до его вступления в силу.

Отмечается, что согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы убитыми вследствие обстрелов, хотя, к сожалению, один человек был ранен. Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии.

Согласно сообщению,в Рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась и тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Экономическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с водоснабжением в ОРДО и ОРЛО, в частности финансовое положение и подготовку к международному аудиту предприятия «Вода Донбасса».

Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение вопросов обмена удерживаемыми.

Политическая рабочая группа, как и на прошлом заседании, продолжила дискуссии по вопросам своей традиционной повестки дня – имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО".

Мартин Сайдик настоятельно призвал все стороны и далее полностью соблюдать эти обязательства, особенно ввиду начала учебного года.

Как сообщали Українські Новини, пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила в Facebook, что в среду, 21 августа, на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона заявила о готовности начать восстановление моста в Станице Луганской и договорилась о продлении режима тишины на Донбассе из-за начала учебного года. Ранее, в штабе ООС сообщали, что в Станице Луганской не могли начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков.