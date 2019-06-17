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17 июня 2019, понедельник, 22:09 247
Силовые структуры 2019-06-17T22:09:54+03:00
Українські Новини
В Черном море начали разминировать миноносец времен Второй Мировой войны

В Черном море начали разминировать миноносец времен Второй Мировой войны

Спасатели начали работы по разминированию советского эскадренного миноносца "Фрунзе", затонувшего во время Второй мировой войны в Черном море. Об этом сообщает управление ГосЧС в Херсонской области.

"15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГосЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе". Судно с боеприпасами затонуло во времена Второй мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье, 16 июня, пиротехническая группа уничтожила 35 единиц снарядов. А всего с начала работ по разминированию судна был поднят на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а именно АС-45 – 20 единиц, АС-102 – семь единиц, АС-76 – 10 единиц и гранаты РГ-42 в количестве 25 штук.

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