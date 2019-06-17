В Черном море начали разминировать миноносец времен Второй Мировой войны

Спасатели начали работы по разминированию советского эскадренного миноносца "Фрунзе", затонувшего во время Второй мировой войны в Черном море. Об этом сообщает управление ГосЧС в Херсонской области.

"15 июня группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областного ГосЧС начаты работы по разминированию эскадренного миноносца "Фрунзе". Судно с боеприпасами затонуло во времена Второй мировой войны в Черном море в районе Тендровской косы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье, 16 июня, пиротехническая группа уничтожила 35 единиц снарядов. А всего с начала работ по разминированию судна был поднят на поверхность и уничтожено 37 артиллерийских снарядов различных калибров, а именно АС-45 – 20 единиц, АС-102 – семь единиц, АС-76 – 10 единиц и гранаты РГ-42 в количестве 25 штук.

Как сообщали Українські Новини, в акватории Киевского водохранилища взорвали 2 авиабомбы Второй мировой войны.

Ранее в Киеве "заминировали" станцию метро "Дарница".