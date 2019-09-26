Зеленский показал пулю и рассказал, кто на него давит

У Зеленского сегодня насыщенная программа в США. Он уже успел встретиться с генсеком НАТО, обсудил вопросы мирного урегулирования с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, выступил на Генассамблее ООН и пообщался с президентом Казахстана, а также премьерами Швеции, Чехии и Италии, и даже с главой российского МИДа Лавровым.Но главная встреча, которая оказалась в центре внимания не только отечественных, но и мировых СМИ – с президентом США Дональдом Трампом. Сначала президенты пообщались на официальном приеме, о чем сам Зеленский написал в Твиттере. Затем должна пройти и полноценная встреча.Всех в США, конечно, волновали вопросы скандала, связанного с Украиной, из-за которого Трампу даже начали процедуру импичмента. Трамп сначала объявил о готовности обнародовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским и сегодня она появилась на сайте Белого дома. Дали на это согласие в офисе украинского президента. Журналистам же Зеленский заявил, что его беседа с Дональдом Трампом была "частной и конфиденциальной". "На меня может давить только один человек в мире. Это мой 6-летний сын", - категорически заявил он.А на Генассамблее ООН Зеленский повторил риторику своего предшественника, большую часть выступления посвятив российской агрессии. По его словам, Украина идет верным курсом, но ей мешают внутреннее сопротивление реформам и внешняя агрессия России. Продолжил он традиции Порошенко также продемонстрировав с трибуны Генеральной ассамблеи пулю, которой был убит в 2016 году оперный певец – боец АТО Василий Слипак.Кабмин назначил одиозного депутата Народного фронта Антона Геращенко заместителем Авакова. Это вызвало бурю негодования в соцсетях. Ведь с "Антохой" связывают скандальный сайт "Миротворец", которые международные организации безуспешно требуют закрыть уже четвертый год. Геращенко известен тем, что может за 5 минут раскрыть любое преступление по Фейсбуку. Как правило преступник – это "рука Кремля" или лично Путин. Кто успел подзабыть, почему Геращенко объект злых шуток – посмотрите видео, как он в ресторане вылизывает тарелку.Уволенного вчера Князева на посту главы Нацполиции заменил Игорь Клименко. Который ранее работал скромным заместителем.Видимо, у Зеленского куры денег не клюют. Он решил заплатить миллион долларов за советы, как правильно продать Одесский припортовый завод. Этот завод не могут продать последних пять правительств. Он в долгах, как в шелках. А последние аукционы закрывались в связи с отсутствием участников.Военкоматы в Киеве объявили облаву на "уклонистов". С помощью полиции они будут искать 35 тысяч жителей, которые не пришли на призыв.Украинский парламент таки будет представлен на осенней сессии ПАСЕ. Несмотря на решение украинской делегации бойкотировать мероприятие из-за того, что ПАСЕ вернуло делегацию России. В Страсбург поедет Юлия Левочкина. В платформе Бойко сказали, что они против самоизоляции Украины. Поэтому отправляют своего делегата.Эстония ввела плату для украинцев за долгосрочные въездные визы. И это после того, как президент Эстонии на позапрошлой неделе была в Киеве и разговаривала с Зеленским. Интересно, что он ей сказал не так?Курс доллара продолжает падать. Завтра за него не дадут и 24 гривны. Почему так происходит? Называют две причины. Первая – готовят резервы для того, чтобы подешевле скупить землю, когда откроется рынок. Второе – несогласованность действий Нацбанка и Минфина. Минфин выпускает много ОВГЗ, которые покупают иностранцы, заводя в Украину валюту. А НБУ не выкупает всю валюту, оставляя пятую или шестую часть невыкупленной. При этом, Госбюджет не выполняется. Недостаточно налогов и сборов, что создает дефицит бюджета. А основной источник покрытия – внешние заимствования. Сколько продлится такая тенденция – не ясно.В ближайший день Украину зальет дождями и сильно похолодает.Шануймося)Денис Иванеско\r\n \r\n