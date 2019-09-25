Мать Греты Тунберг Малена Эрнман оказалась финалисткой Евровидения 2009 в Москве

Известная шведская активистка Грета Тунберг, которая была номинирована на Нобелевскую премию, оказалась дочерью одной из самых ярких участниц конкурса "Евровидение 2009" Малены Эрнман. Конкурс прошел в Москве. Об этом сообщает "Obozrevatel".

Малену Эрнман считают одной из самых ярких участниц "Евровидения 2009". Она выступила с композицией "La voix" и заняла 21 место. Победу в тот год одержал Александр Рыбак, представлявший Норвегию песней "Fairytale". На данный момент Малена Эрнман поет в опере.

Малена Эрнман.Фото:alchetron.com

На сайте Евровидения есть фото, на котором Грета Тунберг запечатлена вместе с матерью. В 2009 году, когда Малена Эрнман принимала участие в песенном конкурсе, девочке должно было быть шесть лет.

Семья Греты Тунберг.Фото:alchetron.com

Мать Греты Тунберг поддалась критике со стороны СМИ. В социальных сетях считают, что Эрнман использует дочь для продвижения своей карьеры. В начале года Фонд политики глобального потепления опубликовал запись в своем блоге с таким заголовком "Грета Тунберг: климатический лидер или пиарщик?".

В 2009 году Эрнман прошла в финал "Евровидения". Фото:forum.eurovision-underground.com

СМИ обратили внимание, что Грета начала свои акции только после выхода книги ее матери. Однако сама девочка заявила, что не является проектом родителей и те сначала были против ее акций. Но позже приняли ее позицию и даже отказались от полетов на самолетах, что плохо сказывается на карьере матери, которая является оперной певицей.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ раскритиковали действия юной экоактивистки Греты Тунберг, назвав ее акции обычным PR ходом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп посмеялся над климатической активисткой Гретой Тунберг, которая выступила с жестким заявлением против мировых политиков.