Фонд госимущества заплатит советнику по приватизации ОПЗ почти $1 млн

Кабинет Министров определил советником по приватизации Одесского припортового завода компанию Pericles Global Advisory LLC (США).\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\nОн сообщил, что за предоставление услуг советника по приватизации Pericles Global Advisory получит фиксированное вознаграждение в сумме, эквивалентной 856 тыс. долларов по курсу Национального банка по состоянию на 30 августа 2018 года (22,9 млн гривен).\r\nКроме того, Pericles Global Advisory получит дополнительное вознаграждение в размере 1,7% от общей суммы стоимости продажи пакета акций ОПЗ в случае продажи объекта приватизации.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в августе Одесский припортовый завод заявлял о попытке рейдерства.\r\nРанее одесский губернатор предлагал передать ОПЗ в аренду "Нефтегазу".