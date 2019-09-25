Фонд госимущества заплатит советнику по приватизации ОПЗ почти $1 млн

Кабинет Министров определил советником по приватизации Одесского припортового завода компанию Pericles Global Advisory LLC (США).

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

Он сообщил, что за предоставление услуг советника по приватизации Pericles Global Advisory получит фиксированное вознаграждение в сумме, эквивалентной 856 тыс. долларов по курсу Национального банка по состоянию на 30 августа 2018 года (22,9 млн гривен).

Кроме того, Pericles Global Advisory получит дополнительное вознаграждение в размере 1,7% от общей суммы стоимости продажи пакета акций ОПЗ в случае продажи объекта приватизации.

Как сообщали Українські Новини, в августе Одесский припортовый завод заявлял о попытке рейдерства.

Ранее одесский губернатор предлагал передать ОПЗ в аренду "Нефтегазу".