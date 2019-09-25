Фонд держмайна заплатить раднику з приватизації ОПЗ майже $1 млн

Кабінет Міністрів визначив радником з приватизації Одеського припортового заводу компанію Pericles Global Advisory LLC (США).

Про це Українським Новинам повідомило інформоване джерело.

Він повідомив, що за надання послуг радника з питань приватизації Pericles Global Advisory отримає фіксовану винагороду в сумі, еквівалентній 856 тис. доларів за курсом Національного банку станом на 30 серпня 2018 року (22,9 млн гривень).

Крім того, Pericles Global Advisory отримає додаткову винагороду в розмірі 1,7% від загальної суми вартості продажу пакета акцій ОПЗ у разі продажу об'єкта приватизації.

Як повідомляли "Українські Новини", у серпні Одеський припортовий завод заявляв про спроби рейдерства.

Раніше одеський губернатор пропонував передати ОПЗ в оренду "Нафтогазу".